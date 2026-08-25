Savona, bagnino si tuffa per soccorrere una coppia ma muore insieme all’uomo che stava salvando

Doppia tragedia in mare ad Andora, sulla costa savonese. Questa mattina un uomo è stato soccorso dopo essere andato in difficoltà mentre nuotava insieme alla moglie lungo la costa. Il bagnino vedendo la coppia in difficoltà è intervenuto riuscendo a riportare a riva la moglie dell’uomo: quando poi è rientrato in acqua per raggiungere anche l’altro bagnante si è consumata la tragedia in acqua e sia il bagnino che l’uomo sono morti annegati. È ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, sul posto i rilievi da parte dei carabinieri; per entrambi non c’è stato nulla da fare. Il bagnante, L.F., risulta essere un 66enne originario della provincia di Cuneo, in vacanza in Liguria con la moglie. Si valuta l’ipotesi di un malore al bagnino. Il bagnino che era in servizio sulla spiaggia, F.V. aveva 62anni ed era appena riuscito a portare in salvo la moglie dell’uomo deceduto. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica.