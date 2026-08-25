Rovigo, pubblica foto di un ordigno artigianale e armi: arrestato un uomo

A Pontecchio Polesine (Rovigo) la Polizia ha arrestato un uomo che aveva pubblicato su un social network foto e post di un verosimile ordigno artigianale e di armi. La Direzione centrale per la Sicurezza cibernetica di Roma ha trasmesso alla Digos di Rovigo e al Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Venezia urgente richiesta di intervento segnalando che da un monitoraggio web era emerso, in un profilo social di un uomo dimorante in provincia di Rovigo, la pubblicazione di diversi contenuti raffiguranti coltelli, proiettili e verisimili ordigni esplosivi autoprodotti, rilevando inoltre la presenza di alcuni post nei quali veniva mostrata la preparazione di diversi ordigni esplosivi accompagnati da diverse didascalie che facevano presupporre la loro effettiva offensività.

Agenti della Digos di Rovigo, della Sezione Antiterrorismo della Digos di Venezia e della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Rovigo hanno avviato gli accertamenti volti a identificare e rintracciare il soggetto in questione, anche con l’ausilio del nucleo artificieri della Questura lagunare. Avuta la certezza della presenza dell’uomo all’interno della sua abitazione, i poliziotti hanno fatto irruzione e perquisito la casa, trovando il manufatto artigianale del presunto ordigno raffigurato nei post pubblicati (poi risultato inerte), nonché vari proiettili di diverso calibro illegalmente detenuti, alcune armi bianche del tipo “push dagger” con lama a doppio filo e punta acuminata e una pistola scacciacani munita di caricatore e modificata con canna aperta e meccanismo di scatto-percussore, quindi potenzialmente idonea allo sparo.

Nell’abitazione sono stati inoltre trovati e sequestrati degli appunti manoscritti contenenti indicazioni per la fabbricazione di ordigni, sui quali sono in corso approfondimenti investigativi. È stato infine sequestrato il profilo social dell’uomo dove erano state pubblicate le foto e i post sopra menzionati. L’uomo, rodigino, è stato arrestato per il reato di fabbricazione e detenzione di arma clandestina e denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di munizioni e armi bianche. La Procura di Rovigo ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida dell’arresto e la misura cautelare degli arresti domiciliari.