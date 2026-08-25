Milano, Tony Boy esce da San Vittore: andrà ai domiciliari a Padova

Uscita dal carcere milanese di San Vittore martedì poco dopo le 19 per il trapper Tony Boy, atteso davanti al cancello da alcuni amici. Tra loro c’era anche Tarig Salaheldin Mohamed Ayman, l’uomo fermato insieme a lui sabato mattina e indagato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Poco prima le stesse persone avevano allontanato con modi spicci alcuni giovani fan in attesa davanti alla casa circondariale. All’apertura del cancello ci sono stati lunghi abbracci e urla di giubilo, “ciao brò” e “bella”. Il gruppo è poi salito su un Land Rover nero carico di valigie, lo stesso mezzo sul quale i due erano stati fermati sabato, per dirigersi verso Padova. Nel capoluogo veneto il cantante, all’anagrafe Antonio Hueber, 26 anni, sconterà gli arresti domiciliari nell’abitazione dei genitori. La misura è stata disposta in giornata dalla gip Chiara Valori, che ha convalidato l’arresto in flagranza soltanto per la detenzione di una pistola Beretta calibro 6.35 clandestina e di una cinquantina di munizioni. Il giudice ha invece respinto la domanda cautelare della procura sull’accusa di detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish. L’interrogatorio di convalida si era svolto in mattinata, davanti allo stesso giudice, ed era durato poco più di un’ora.