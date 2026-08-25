Meteo, oggi temporali e temperature in calo: ecco le previsioni

Temporali, vento e temperature in calo: il meteo sull’Italia per oggi, martedì 25 agosto, secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare conferma le tendenze degli ultimi giorni.

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni con rovesci e temporali, localmente intensi e a carattere grandinigeno a partire da Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, in rapida estensione verso Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna; graduale attenuazione dei fenomeni precipitativi nel corso della giornata a partire dai settori di nord-ovest.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci e temporali, localmente intensi e con la possibilità di locali grandinate a partire dalla Toscana in estensione all’Umbria e alle Marche; Lazio e Abruzzo verranno coinvolte marginalmente dagli eventi precipitativi. Tendenza ad un graduale miglioramento dalle ore serali. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna, con la possibilità di isolati piovaschi, nelle aree interne, in rapido assorbimento.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, dalle prime ore del pomeriggio annuvolamenti più consistenti, con la possibilità di isolati rovesci e locali temporali sulla Campania e sulle aree interne di Molise e Basilicata. Sulla Sicilia ampio soleggiamento con assenza di fenomeni.

Temperature: minime in aumento su settori alpini centro-orientali, parte est dell’Emilia-Romagna, regioni del Centro e Sardegna; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione marcata al Nord, al Centro e in Campania; in aumento marcato su Puglia, Basilicata, Calabria, su Sicilia e Sardegna orientale; stazionarie o senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: deboli o localmente moderati di direzione variabile al Nord e sulle regioni centrali; da deboli a moderati dai quadranti meridionali sulle regioni del Sud e sulla Sicilia, dai quadranti occidentali sulla Sardegna. Generale rinforzo dei venti con possibili forti raffiche nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Mari: da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar Tirreno, Mare e Canale di Sardegna, Mar Ionio e Adriatico centro-meridionale con moto ondoso in aumento nel corso della giornata; poco mossi i restanti bacini.