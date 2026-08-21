Svastica in un parco giochi a Militello in Val di Catania

Alcuni sconosciuti hanno spostato e disposto i tappetini antitrauma, installati per garantire la sicurezza dei bambini, fino a formare una svastica. È accaduto in un parco giochi di Militello in Val di Catania, nel Catanese. A denunciare l’episodio è il sindaco, Giovanni Burtone, che condanna fermamente quanto accaduto: “Grave episodio quello della svastica nel nostro parco giochi che condanniamo senza se e senza ma. Non c’è spazio a Militello per queste castronerie. Non si scherza e l’ignoranza non può alimentare simboli che hanno devastato il mondo. Indagheremo – assicura – e cercheremo i responsabili di un atto che non è goliardico”.