Potenza, 57enne trovata morta in casa: si indaga per omicidio

Una donna di 57 anni è stata trovata morta giovedì sera nel suo appartamento a Tito, in provincia di Potenza. Il corpo è stato trovato dai Carabinieri del comando provinciale, intervenuti su segnalazione dei sanitari del 118 che hanno rilevato evidenti segni di un trauma facciale. Si indaga per omicidio: i militari, coordinati dalla Procura di Potenza, stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l’accaduto. L’abitazione, all’interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.