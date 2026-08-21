Benevento, picchia la compagna davanti alla figlia: arrestato un uomo

I Carabinieri della Stazione di Telese Terme (Benevento) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane gravemente indiziato del reato di maltrattamenti ai danni della compagna, aggravato dal fatto di aver commesso i fatti alla presenza della figlia minore. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla coraggiosa denuncia da parte della vittima che, stremata da quattro anni di maltrattamenti, ha rotto il silenzio a seguito di un intervento delle forze dell’ordine sollecitato dal padre dell’indagato. Nella sua testimonianza, la vittima ha delineato un quadro di abituali aggressioni fisiche e verbali, umiliazioni e minacce di morte vissute alla presenza della figlia di 3 anni e finora taciute per timore di ritorsioni. Tali condotte erano esacerbate dall’abuso di alcol e stupefacenti da parte del giovane. I racconti resi dalla vittima hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di un testimone e, soprattutto, nell’acquisizione di chat e messaggi audio prodotti dalla ragazza che hanno fornito un riscontro alle condotte minatorie e prevaricatrici subite.