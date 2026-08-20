Brescia, ritrovata 14enne scomparsa: era dal nonno a Trento

E’ stata ritrovata la ragazzina di 14 anni che si era allontanata da casa a Rezzato, in provincia di Brescia, il pomeriggio del 18 agosto. La giovane era a casa del nonno che vive a Trento e sta bene. Le ricerche erano state estese dal bresciano alle province di Verona e Trento con mobilitazione delle forze dell’ordine che avevano diramato la descrizione della giovane.

La Prefettura di Brescia aveva attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni anche nei territori di Verona e Trento. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’era anche quella che la ragazza potesse aver raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia e aver preso un treno diretto fuori provincia.