Brescia, 14enne scomparsa da Rezzato: ricerche anche a Verona e Trento

La ragazzina è uscita di casa ieri pomeriggio e non è mai rientrata

Una ragazza di 14 anni è scomparsa ieri in provincia di Brescia e sono in corso le ricerche per ritrovarla. Almagiulia, questo il nome della giovane, si è allontanata nel pomeriggio di ieri, 18 agosto 2026, dalla propria abitazione di Rezzato. L’allontanamento sarebbe avvenuto tra le 16 e le 17. Da allora la ragazza non ha fatto rientro a casa.

Tra le ipotesi al vaglio quello di un allontanamento volontario

La Prefettura di Brescia ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse e coordina le operazioni nelle province di Brescia, Verona e Trento. Il dispositivo è stato esteso anche ai territori veronese e trentino attraverso le rispettive Prefetture. Le ricerche proseguono lungo le possibili direttrici di allontanamento. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che la ragazza possa aver raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia e aver preso un treno diretto fuori provincia. Al momento dell’allontanamento indossava un vestito rosa e scarpe da ginnastica bianche. Aveva con sé una borsa in tela nera.