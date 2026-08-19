Ritrovato ultraleggero scomparso, sindaco Fuscaldo: "Tutta la comunità mobilitata nelle ricerche"

“C’è stata una mobilitazione spontanea da parte della cittadinanza, dei gruppi dei cacciatori, dei cercatori di funghi, di coloro i quali, anche solo per una semplice passeggiata, frequentano la nostra montagna, che è stato veramente ammirevole”. Lo dice a LaPresse Giacomo Middea, sindaco di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, dove mercoledì mattina è stato trovato il relitto dell’ultraleggero scomparso domenica. A bordo i corpi senza vita di Carlo Arnulfo e Angela Buccico, partiti da Capo d’Orlando e diretti a Sibari. “Il primo pensiero va ai familiari delle vittime, a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze sia come amministrazione comunale che come intera comunità fuscaldese”, ha detto anche il primo cittadino.