Roma, Rodrigo Mora sbarca a Ciampino: un centinaio di tifosi ad abbracciarlo

Il nuovo acquisto dell’AS Roma Rodrigo Mora è arrivato nella Capitale. Il 19enne portoghese, attaccante al FC Porto, è atterrato all’aeroporto di Ciampino. Già dal primo pomeriggio un centinaio di tifosi giallorossi si sono radunati fuori dal terminal nella speranza di vedere il giocatore lusitano. Nonostante due ore di ritardo sull’atterraggio previsto e il caldo agostano i tifosi hanno cantato cori per il giocatore e per la loro squadra del cuore durante tutta l’attesa. All’uscita dal terminal Rodrigo Mora si è fermato a salutare i tifosi e a firmare autografi su quaderni, maglie e sciarpe. Mancano solo le visite mediche di rito, le ultime firme e sarà a disposizione dell’allenatore Giampiero Gasperini nella prossima partita dei giallorossi in campo il 24 agosto contro la Fiorentina.