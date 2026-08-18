Torino, il sindaco Lo Russo in visita al carcere: "Strutture adeguate aiutano la sicurezza urbana"

Il sindaco Stefano Lo Russo ha visitato oggi il carcere Lorusso e Cutugno (Le Vallette) di Torino. “Credo che sia doveroso da parte del Sindaco della città venire periodicamente a sincerarsi delle condizioni della struttura penitenziaria. Lo facciamo periodicamente e l’abbiamo fatto anche oggi e nel pieno dell’estate, per portare in qualche modo la solidarietà e la vicinanza della città a tutto il personale che lavora in questa struttura ai detenuti, ai detenuti che sono qui reclusi” ha detto Lorusso. “Avere carceri adeguate significa lavorare per la sicurezza urbana. Questo mi sembra che oggi non sia così presente nell’ambito della compagine di governo nazionale anzi mi sembra il contrario e questo credo che sia un limite per la sicurezza delle nostre città” ha concluso il sindaco di Torino.