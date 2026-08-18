Spagna, terremoto a Granada: le immagini della scossa in un centro commerciale

Martedì mattina la provincia di Granada, nel sud della Spagna, è stata colpita da un altro lieve terremoto, seguito da diverse scosse di assestamento. Il sisma, segnalato dall’Istituto Geografico Nazionale spagnolo, ha avuto una magnitudo di 4,8. Si è verificato a pochi giorni di distanza da un terremoto di magnitudo 5,0 che aveva colpito la stessa zona, causando alcuni danni lievi. La Guardia Civil spagnola ha diffuso alcune immagini che mostrano gli agenti in due centri commerciali evacuati per precauzione, oltre a un’abitazione che sembrava aver subito danni lievi.