Olevano Romano, uomo di 2 metri in stato alterazione: feriti sindaco e 4 carabinieri

Momenti di tensione ieri a Olevano Romano, in provincia di Roma, dove un uomo di origini africane, alto quasi due metri e in forte stato di alterazione, ha seminato il panico nel quartiere Valle, danneggiando arredi e urlando. Alcuni residenti, spaventati, si sono barricati in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Olevano Romano e della Compagnia di Palestrina, la Polizia Locale, i sanitari del 118 e il sindaco Umberto Quaresima. Dopo alcuni tentativi di riportare l’uomo alla calma, la situazione è degenerata. L’uomo si è scagliato contro i militari, colpendoli con calci e pugni, e si è arrampicato anche su una scala. I carabinieri sono infine riusciti a immobilizzarlo utilizzando lo spray al peperoncino. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Quattro carabinieri della Compagnia di Palestrina sono rimasti feriti. Uno di loro ha riportato una frattura e sarà sottoposto questa mattina a un intervento di chirurgia maxillo-facciale all’ospedale di Tor Vergata. Ferito anche il sindaco Umberto Quaresima che sui social ha postato una foto al pronto soccorso con il ghiaccio sul braccio. “Oggi ho avuto una contusione al braccio in una fase concitata di colluttazione volta a calmare un cittadino extracomunitario in preda alla follia, fortunatamente abbiamo evitato il peggio, ma vi assicuro che non e stato semplice”, scrive. “Anche il comandante della polizia locale e dei carabinieri, che ringrazio di cuore per professionalità, coraggio e tempismo, si sono infortunati nell’intento di calmare la persona”, spiega assicurando: “Continueremo con determinazione e forza a pretendere maggiori azioni di controllo sul nostro territorio da parte delle forze dell’ordine dedicate al fine di garantire sicurezza e legalità predisponendo anche verifiche e accertamenti amministrativi volti a reprimere condotte illegali”.