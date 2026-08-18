Milano si svuota ad agosto, ma la coda al Pane Quotidiano resta: “La fame non va in vacanza”

Anche ad agosto non si ferma la fila davanti al Pane Quotidiano di Milano: ogni giorno tra le 4.000 e le 4.500 persone in difficoltà si rivolgono alla onlus per un pasto. “La coda c’è sempre perché la fame non va in vacanza”, spiega il presidente Luigi Rossi. Il 65-70% degli ospiti è composto da cittadini extracomunitari, il restante 30% da italiani, in gran parte pensionati che “non arrivano alla fine del mese con la loro pensione”. Per Rossi il costo della vita resta “un tema centrale”: a Milano, “capitale europea a tutti gli effetti”, il potere d’acquisto si erode sempre di più e “le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese”.