Ferito in incidente in Moldavia, rientra domani il 17enne bresciano

Rientrerà domani, mercoledì 19 agosto, in Italia F., 17 anni, residente a Sarezzo, in provincia di Brescia, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 13 agosto a Chisinau, in Moldavia, dove si trovava in vacanza. Lo rende noto la Regione Lombardia. Il ragazzo, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, è stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva presso una struttura ospedaliera moldava. Le sue condizioni sono successivamente migliorate e, nella giornata di ieri, è stato trasferito dalla terapia intensiva a un reparto ordinario. I medici moldavi hanno inoltre confermato la possibilità di effettuare il trasferimento aereo. La richiesta di supporto per il rientro in Italia è arrivata alla Regione il 14 agosto, attraverso la zia del ragazzo. L’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi e l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso hanno preso in carico la situazione. È stata quindi chiesta alla famiglia la documentazione clinica necessaria per valutare le condizioni del giovane e individuare la struttura italiana più adeguata a proseguire le cure.”Di fronte a una situazione così delicata – spiega l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – la priorità è stata fin dall’inizio quella di mettere in campo rapidamente tutte le possibilità a disposizione per consentire a questo ragazzo di rientrare in Lombardia e continuare le cure nel modo più appropriato. Abbiamo seguito costantemente l’evoluzione delle sue condizioni e, non appena i medici hanno dato il via libera al trasferimento, abbiamo attivato la macchina organizzativa necessaria. Il nostro pensiero va innanzitutto al ragazzo e alla sua famiglia, con l’auspicio che il rientro in Italia possa rappresentare un ulteriore passo verso la sua completa guarigione”.

Il ragazzo sarà trasferito al Niguarda di Milano

Attraverso l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), Regione Lombardia ha quindi coordinato le attività necessarie al rimpatrio sanitario: dalla valutazione della documentazione clinica alla ricerca di un vettore sanitario idoneo, fino all’individuazione dell’aeromobile e dell’équipe sanitaria necessaria per accompagnare il giovane durante il trasferimento. Al termine del trasferimento, F. sarà ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano, individuato come struttura adeguata alle sue necessità assistenziali, dove potrà proseguire il percorso di cura in Italia.

Frontale tra due auto nel Catanzarese: tre feriti

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che collega Cropani a Sersale, in provincia di Catanzaro. Il sinistro ha visto lo scontro frontale tra due auto. Sul posto i vigili del fuoco, il cui intervento è stato decisivo per tirare fuori due anziani che erano rimasti incastrati in un’auto. Dei due anziani, la donna è stata elitrasportata d’urgenza in ospedale.