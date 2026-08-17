Savona, evasione fiscale e lavoro nero: controlli della Gdf sul litorale

Controlli intensificati della Guardia di Finanza sul litorale savonese, in concomitanza col picco della stagione turistica. L’attività dei finanzieri è stata specificamente orientata al contrasto del lavoro nero e dell’evasione fiscale a tutela dei lavoratori e degli operatori economici regolari. I controlli hanno riguardato per lo più le località a maggior vocazione turistica e, in particolare, i settori legati all’accoglienza, ai servizi balneari e all’intrattenimento nei comuni della riviera. Gli accertamenti eseguiti hanno portato all’individuazione di significative irregolarità amministrative in altrettanti lidi balneari. Ad Alassio, un controllo effettuato presso uno stabilimento balneare ha permesso di riscontrare la presenza di 12 lavoratori irregolari e per questo la Guardia di Finanza ha elevato sanzioni amministrative per

12.000 euro. A Laigueglia, un analogo intervento ispettivo, condotto presso un altro lido balneare, ha consentito di accertare la presenza di due lavoratori completamente “in nero”. Non solo, i finanzieri hanno controllato anche le attività di un noto P.R, attivo, mediante una società con sede in Alassio, come agente e organizzatore di spettacoli ed eventi presso alcuni tra i principali locali della movida

del Ponente Ligure, del Cuneese e del Milanese. Quest’ultimo, pur gestendo flussi finanziari particolarmente ingenti, è risultato essere un evasore totale, avendo omesso di dichiarare al Fisco i compensi percepiti dall’anno 2021 sino al 2025.