Trebisacce, donna trovata morta fuori dall’ospedale: bloccato il compagno

L’uomo rintracciato al porto di Bari. La vittima è Ornella Forastefano, 46anni, il padre Pasquale è detenuto al 41 bis

È stata trovata morta nella notte all’esterno dell’ospedale di Trebisacce (Cosenza) Ornella Forastefano, 46 anni. Sul decesso della donna, sorella di Domenico Forastefano e figlia di Pasquale, detenuto al 41 bis, indagano i carabinieri di Cassano, che stanno ricostruendo le ultime ore della vittima. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella della morte violenta. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Castrovillari.

Carabinieri bloccano compagno a porto Bari

È stato bloccato al porto di Bari, mentre stava per imbarcarsi per l’Albania, il compagno di Ornella Forastefano. L’uomo, cittadino albanese di 42 anni, sarà interrogato dai carabinieri. Il corpo della donna era stato trovato all’esterno del Pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce, con gravi traumi e lesioni.