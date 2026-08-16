Terremoto Massa Carrara avvertito anche a La Spezia: epicentro a Fosdinovo

La scossa è stata registrata questa mattina alle 5.49

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata questa mattina alle 5.49 nella provincia di Massa Carrara, con epicentro a 2 chilometri da Fosdinovo e una profondità di 10 chilometri, secondo quanto rilevato dall’Ingv.

La scossa è stata avvertita anche anche nel territorio ligure, in particolare nello Spezzino. La sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria si è immediatamente attivata, contattando i Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra e Sarzana. Al momento non vengono segnalate criticità. Nel corso della mattinata verrà effettuata una verifica sul territorio, con riscontro in caso di eventuali problematiche alla sala operativa regionale, che continuerà a monitorare la situazione.