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domenica 16 agosto 2026

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Terremoto Massa Carrara avvertito anche a La Spezia: epicentro a Fosdinovo

Terremoto Massa Carrara avvertito anche a La Spezia: epicentro a Fosdinovo
ARCHIV – Das Seismogramm in der Erdbebenstation in Bensberg zeigt am Freitag (03.08.2007) die Ausschläge eines leichten Erdbebens. Der Landeserdbebendienst beim Geologischen Dienst NRW nimmt am Donnerstag das neue, automatische Erdbebenalarmsystem (EAS NRW) in Betrieb. Es wurde im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk (MWEIMH) des Landes NRW entwickelt. Das EAS NRW nutzt die seismischen Registrierungen der Messstationen des Landeserdbebendienstes. Die Daten werden im 10-Sekunden-Takt an Auswerterechner in Krefeld und Düsseldorf übertragen und mit einer neu entwickelten Software analysiert. Photo by: Federico Gambarini/picture-alliance/dpa/AP Images
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La scossa è stata registrata questa mattina alle 5.49

 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata questa mattina alle 5.49 nella provincia di Massa Carrara, con epicentro a 2 chilometri da Fosdinovo e una profondità di 10 chilometri, secondo quanto rilevato dall’Ingv. 

 La scossa è stata avvertita anche anche nel territorio ligure, in particolare nello Spezzino. La sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria si è immediatamente attivata, contattando i Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra e Sarzana. Al momento non vengono segnalate criticità. Nel corso della mattinata verrà effettuata una verifica sul territorio, con riscontro in caso di eventuali problematiche alla sala operativa regionale, che continuerà a monitorare la situazione. 

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