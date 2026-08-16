Belluno, trovato morto escursionista 79enne disperso in montagna

È stato ritrovato senza vita in provincia di Belluno Luigi De Silvestro, 79 anni, di Domegge di Cadore, che ieri non aveva fatto rientro da un’uscita in montagna. Il corpo è stato individuato poco prima delle 13 durante uno dei sorvoli effettuati dall’elicottero dei Vigili del fuoco, con a bordo due tecnici del Soccorso alpino del Centro Cadore.

La ricostruzione

De Silvestro, mentre rientrava dal Bivacco Gervasutti lungo il sentiero alto in cresta, sarebbe scivolato nei pressi della Cima del Ciadin degli Elmi, sugli Spalti di Toro. Dopo una caduta di circa 40 metri, è finito bloccato in una fessura. Ottenuto il nulla osta, la salma è stata recuperata e trasportata al campo sportivo di Domegge, quindi affidata al carro funebre. Alle ricerche hanno partecipato oltre 50 persone del Soccorso alpino del Cadore e del Friuli, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Carabinieri forestali.