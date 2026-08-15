In Italia calano i reati a maggior allarme sociale: meno omicidi, furti e rapine

L’Italia è tra i Paesi più sicuri al mondo”: così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commenta i dati del Dossier Sicurezza del Viminale, secondo cui nel primo semestre del 2026 si registra un calo dei reati, che scendono del 10% rispetto a un anno fa. In particolare diminuiscono omicidi, furti e rapine. Gli assassinii volontari segnano un -15,3%: dei 138 casi avvenuti entro il 30 giugno, 34 hanno avuto donne come vittime, in ribasso del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Salgono però gli ammonimenti del questore per violenza domestica: l’aumento è del 24,1%. Positivi i dati su furti e rapine, in diminuzione dell’11 e del 12%. Il Viminale rivendica poi il dimezzamento degli sbarchi di migranti sulle coste italiane: nei giorni di tensione con Spagna e Germania, il ministero annuncia che da ottobre 2022 sono stati rimpatriati 254 soggetti considerati pericolosi nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale.

Calano i reati a maggior allarme sociale

Raccontare la sicurezza in Italia partendo dai numeri. È la scelta alla base del Dossier del ministero dell’Interno, che traccia un bilancio dell’attività svolta sul territorio nei primi sei mesi del 2026. “I dati confermano un calo generalizzato dei reati. Diminuiscono tutti i delitti a maggior allarme sociale: gli omicidi, e in particolare quelli con vittime di sesso femminile, le violenze sessuali, i furti e le rapine”, sottolinea il ministro Matteo Piantedosi. Nel documento viene evidenziato anche il calo degli sbarchi di migranti irregolari e il raddoppio dei rimpatri, “a dimostrazione dell’efficacia delle azioni messe in campo dal Governo Meloni”.

Viminale: “In primo semestre 2026 rimpatri aumentati del 34,3%”

Viminale: “In primo semestre 2026 rimpatri aumentati del 34,3%”

I rimpatri totali sono aumentati del 34,3%, passando da 3.301 nei primi sei mesi del 2025 a 4.432 nello stesso periodo del 2026. Quelli per espulsione sono cresciuti del 28,5%, mentre i volontari assistiti dell’87,3%. È quanto emerge dal Dossier Sicurezza 2026 del Viminale.

In primo semestre 2026 in Italia -15,3% omicidi

Gli omicidi volontari scendono da 163 nei primi sei mesi del 2025 a 138 nello stesso periodo del 2026, con una diminuzione del 15,3%. È quanto emerge dal Dossier Sicurezza 2026 del Viminale.

Rispetto al primo semestre 2025, -37% di donne uccise

Diminuiscono del 37% gli omicidi volontari con vittime di sesso femminile e i femminicidi. Nel primo semestre 2026 le vittime sono state 34, contro le 54 dei primi sei mesi del 2025. È quanto emerge dal Dossier Sicurezza 2026 del Viminale.



In primo semestre 2026 in Italia -11,4% furti

Nel primo semestre 2026 sono stati registrati 437.800 furti, contro i 493.975 dello stesso periodo del 2025. Il calo è dell’11,4%. È quanto emerge dal Dossier Sicurezza 2026 del Viminale.