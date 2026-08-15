Eruzione Etna, riapertura aeroporto Catania prevista alle 14

Potrebbe riaprire alle 14 e non alle 15 come comunicato ieri dalla Sac, la società che gestisce lo scalo, l’aeroporto Fontanarossa di Catania, fermo a causa dell’eruzione dell’Etna. All’aeroporto di Catania “in seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da Red a Orange, è stata disposta la riapertura immediata del settore C1. L’attuale contaminazione dell’infrastruttura aeroportuale e la presenza di cenere vulcanica osservata nel settore B3, comporta al momento la sospensione di arrivi e partenze fino alle ore 14:00 di oggi, 15 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”. Lo comunica la Sac (Aeroporto Catania) sul sito web.