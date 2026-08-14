Eruzione Etna, all’aeroporto di Comiso voli sospesi fino alle 18

Prosegue l’attività eruttiva dell’Etna. Per questo all’aeroporto di Comiso i voli sono ora sospesi fino alle ore 18, fa sapere la Sac, società che gestisce lo scalo etneo.

La nota della Sac

SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso comunica che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale contaminazione dell’infrastruttura da cenere vulcanica, sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Comiso fino alle 18:00 ora locale. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”. E’ quanto si legge in una nota.

Enac: “Messe in atto tutte le misure di coordinamento”

In riferimento all’emergenza, in corso dal 6 agosto scorso, e alle ripercussioni sull’operatività degli scali di Catania, Comiso e Palermo, Enac informa che “sta mettendo in atto tutte le misure di coordinamento, monitorando l’evoluzione della situazione a garanzia della sicurezza dei voli”.

“La gestione operativa dello spazio aereo è assicurata dal Comitato di Crisi (NCO), immediatamente istituito, che opera in stretto coordinamento con ENAV, INGV, Aeronautica Militare e SAC, il gestore aeroportuale, assumendo le decisioni necessarie sulla base dell’evoluzione sia del fenomeno vulcanico sia della direzione dei venti. Il continuo scambio informativo con i vettori aerei e gli handler, consente di coordinare le misure necessarie al fine di contenere i disagi con l’obiettivo principale di tutelare la sicurezza dei voli”.

La presenza di cenere vulcanica e la prevalente direzione dei venti verso sud, determinano significative limitazioni operative, con la conseguente chiusura totale dello spazio aereo, che interessa l’aeroporto di Catania, comportando cancellazioni e riprogrammazioni dei voli su altri scali, soprattutto sull’aeroporto di Palermo, in un periodo caratterizzato da elevati volumi di traffico aereo.

“Invitiamo tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Continuiamo a vigilare affinché siano garantiti la sicurezza dei voli, assistenza, informazione e diritti dei passeggeri, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità, monitorando l’evoluzione del fenomeno eccezionale e adottando ogni misura necessaria nell’ambito delle competenze dell’Ente”, ha detto il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna.