Roma, donna trovata morta in un armadio a Tor Bella Monaca: interrogato il figlio

L’uomo ha riferito di aver sistemato lì il corpo la sera precedente, dopo che la madre sarebbe inciampata battendo la testa

Il corpo di una donna senza vita è stato trovato nascosto dentro un armadio in un’abitazione a Tor Bella Monaca, Roma.

I carabinieri della sezione radiomobile di Frascati sono intervenuti nel quartiere della periferia sud est della Capitale, in largo Ferruccio Mengaroni 10, torre 2, per una persona scomparsa. Al 14° piano, hanno trovato il corpo esanime di Iole Liberatori, classe 1955, con una busta intorno alla testa, nascosto in un armadio. Il figlio, presente in casa, ha riferito di aver sistemato lì il corpo la sera precedente, dopo che la madre sarebbe inciampata battendo la testa. Sul posto il medico legale e il sostituto procuratore di turno della Procura di Roma per gli accertamenti.