Migranti, 11 cadaveri in mare nel Mediterraneo Centrale: la denuncia di Sos Mediterranee

“Oggi, durante un volo di monitoraggio sul Mediterraneo centrale, l’equipaggio di Albatross, l’aereo di monitoraggio gestito congiuntamente da Sos Mediterranee e dall’Humanitarian Pilots Initiative (Hpi), ha assistito a una scena straziante: i corpi di 11 persone che galleggiavano in mare, in avanzato stato di decomposizione. Mentre l’aereo volava a quota più bassa, l’equipaggio è riuscito a distinguere ulteriori dettagli: alcuni dei corpi indossavano ancora i vestiti, altri galleggiavano grazie a camere d’aria di pneumatici”. Lo riferisce, con un comunicato stampa, pubblicato sul sito di Sos Mediterranee.
1/5— SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) August 14, 2026
11 vite perse.
Oggi, durante un volo di monitoraggio sul Mediterraneo centrale, l’equipaggio di Albatross, il velivolo di monitoraggio aereo gestito da SOS MEDITERRANEE e @HPISwiss, è stato testimone di una scena devastante.