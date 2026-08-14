Migranti, 11 cadaveri in mare nel Mediterraneo Centrale: la denuncia di Sos Mediterranee

L’aereo di monitoraggio gestito congiuntamente con Hpi, ha assistito alla scena straziante

“Oggi, durante un volo di monitoraggio sul Mediterraneo centrale, l’equipaggio di Albatross, l’aereo di monitoraggio gestito congiuntamente da Sos Mediterranee e dall’Humanitarian Pilots Initiative (Hpi), ha assistito a una scena straziante: i corpi di 11 persone che galleggiavano in mare, in avanzato stato di decomposizione. Mentre l’aereo volava a quota più bassa, l’equipaggio è riuscito a distinguere ulteriori dettagli: alcuni dei corpi indossavano ancora i vestiti, altri galleggiavano grazie a camere d’aria di pneumatici”. Lo riferisce, con un comunicato stampa, pubblicato sul sito di Sos Mediterranee.