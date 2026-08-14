Messina, trovato un cadavere di donna: la morte risalirebbe a giorni fa

Il corpo di una donna, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, è stato ritrovato questa mattina a Messina. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. A quanto si apprende il decesso risalirebbe a due giorni fa. La polizia di Stato indaga per fare piena luce. Sono aperte tutte le ipotesi. Ulteriori elementi saranno forniti dall’autopsia che dovrebbe essere svolta domani.