Il corpo di una donna, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, è stato ritrovato questa mattina a Messina. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. A quanto si apprende il decesso risalirebbe a due giorni fa. La polizia di Stato indaga per fare piena luce. Sono aperte tutte le ipotesi. Ulteriori elementi saranno forniti dall’autopsia che dovrebbe essere svolta domani.
Messina, trovato un cadavere di donna: la morte risalirebbe a giorni fa
Seguici su
Ulteriori elementi saranno forniti dall’autopsia che dovrebbe essere svolta domani