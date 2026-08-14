Livorno, crolla balcone di casa: donna di 56 anni precipita e muore

Una donna di 56 anni è morta a Livorno in seguito al crollo del balcone di un’abitazione privata in via Bonomo. È successo oggi pomeriggio. Da quanto appreso la donna è deceduta all’ospedale di Livorno, dove era stata portata d’urgenza dai sanitari del 118 arrivati con l’ambulanza. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco. La donna è precipitata a seguito del crollo parziale del balcone del terzo piano di un palazzo su cui si trovava.