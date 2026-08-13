Trani, 18enne accoltellato in una rissa: il giovane è morto in ospedale

Nel corso della notte, i Carabinieri di Trani sono intervenuti presso il Pronto Soccorso, su richiesta del personale sanitario, per il ricovero di un 18enne di Andria, ferito alla schiena con un coltello durante una rissa avvenuta in Piazza Papa Giovanni XXIII. La rissa avrebbe visto contrapposti un gruppo di giovani del luogo e un altro proveniente da Andria. Il giovane, trasportato inizialmente all’ospedale di Trani e successivamente trasferito al Pronto Soccorso di Bisceglie, è morto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.