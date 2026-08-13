Caldo, a Ferragosto scendono le temperature e i ‘bollini rossi’: la situazione in Italia

Saranno solo due le città segnate dal bollino rosso per il caldo a Ferragosto: Bari e Bolzano. Lo si legge nel bollettino del ministero della Salute che monitora 27 centri su tutto il territorio nazionale. Dall’aggiornamento si evince che quasi tutta l’Italia sarà in giallo e quattro città, Napoli, Pescara, Trieste e Venezia, saranno verdi ossia livello zero. Per quanto riguarda invece domani, venerdì 14 agosto confermate sette città con bollino rosso: Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria.

Ultimo giorno di bollino rosso a Firenze. Dopo una lunga fase di caldo intenso, da domani, venerdì 14 agosto, l’allerta del Ministero della Salute scenderà dal livello 3 al livello 1, condizione confermata anche per Ferragosto. Il caldo resterà comunque significativo nel capoluogo di regione toscano, ma il bollettino indica una riduzione del rischio legato all’ondata di calore. Per oggi, giovedì 13 agosto, sono previsti 37 gradi alle ore 14 e una temperatura massima percepita di 38 gradi. Domani sono attesi 23 gradi alle ore 8, 36 alle 14 e 36 percepiti; sabato 15 agosto rispettivamente 21, 36 e 35 gradi. Un primo segnale di cambiamento arriva anche dalle temperature minime registrate in città. Questa mattina il Centro funzionale regionale ha rilevato 20 gradi a Firenze Università, 20,3 al Giardino di Boboli e 21,8 all’Orto Botanico, valori sensibilmente inferiori rispetto alla notte precedente. Ieri il caldo è rimasto invece molto intenso durante il giorno: 40 gradi all’Orto Botanico, 39,4 al Giardino di Boboli e 38,8 a Firenze Università.

Allerta in Sardegna e Sicilia

“Persiste l’allerta meteo per le condizioni di ondata di calore”. Lo dice il servizio meteo dell’Aeronautica militare. Le temperature – prosegue – raggiungeranno “picchi massimi fino a 39-40 gradi centigradi sulle aree interne di Sardegna, Centro-Sud tirrenico, Umbria e Sicilia, e fino a 38-39 gradi, per l’entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria”