Monza, due maestre ai domiciliari per maltrattamenti: i video all'interno dell'asilo nido

Due maestre, la titolare di un asilo nido e un’educatrice, sono state poste agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Squadra Mobile di Monza sui presunti maltrattamenti ai danni di bambini tra pochi mesi e tre anni. Secondo gli investigatori, nell’asilo sarebbero state riscontrate carenze abituali nell’accudimento, un’adeguata somministrazione di cibo e bevande e, in alcuni casi, punizioni degradanti e metodi educativi denigratori e coercitivi. Alla 24enne viene contestato anche l’esercizio abusivo della professione, perché avrebbe lavorato come educatrice senza i titoli richiesti. La stessa accusa riguarda la titolare, che per sette mesi si sarebbe avvalsa del suo lavoro. Alla giovane vengono inoltre contestati approcci e contatti inopportuni con alcuni bambini, che avrebbero mostrato disagio. Nell’inchiesta sono coinvolte anche altre due educatrici, per le quali non sono state disposte misure cautelari. Le indagini sono ancora in corso e per tutte le persone coinvolte vale la presunzione di non colpevolezza fino a una eventuale condanna definitiva.