Caldo record, arrivano i temporali: ecco le previsioni per i prossimi giorni

Oggi sono 19 le città da bollino rosso ovvero col massimo grado di allerta. Mercoledì invece saranno 20

Il caldo record continua ad attanagliare l’Italia ma, all’orizzonte, le previsioni parlano di possibili temporali a cavallo di ferragosto. La settima si presenta rovente: come si legge nel bollettino diffuso dal ministero della Salute, infatti, oggi sono 19 le città da bollino rosso ovvero col massimo grado di allerta e mercoledì, invece saranno 20. Ecco il tempo previsto sull’Italia per dopodomani e per i successivi quattro giorni secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

Mercoledì 12 agosto

Al Nord: inizialmente sereno su tutto il settore; dal tardo mattino e nel pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci e locali temporali sull’arco alpino e sull’Appennino.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con annuvolamenti nelle ore centrali della giornata sull’Appennino e aree interne della Sardegna, dove si potranno verificare locali rovesci.

Sud e Sicilia: nuvolosità quasi del tutto assente in mattinata; dal tardo pomeriggio aumento della copertura nuvolosa, soprattutto sull’appennino e aree interne della Sicilia, dove si prevedono locali rovesci.

Le temperature: minime in aumento sulle regioni centrali adriatiche; stazionarie altrove. Massime in aumento al Nord-Est e sulla Calabria; persistono condizioni di onda di calore con picchi massimi fino a 40°c sulle aree interne di Sardegna, Centro-Sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia; temperature elevate per le zone pianeggianti settentrionali con punte fino a 38°c.

I venti: da deboli a moderati settentrionali sulla Puglia; deboli e di direzione variabile altrove; a regime di brezza sulle aree costiere nelle ore più calde.

I mari: da poco mossi a mossi i bacini antistanti le coste di Puglia e Calabria; da quasi calmi a poco mossi i restanti bacini.

Giovedì 13 agosto

Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani che potranno dare luogo a locali rovesci o temporali, soprattutto sui rilievi.

Venerdì 14 agosto: cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani che potranno dare luogo a locali rovesci o temporali, soprattutto sulle Alpi, Sardegna e sull’Appennino Centro-meridionale.

Allerta caldo

Sarà ancora allerta gialla, in Veneto, per disagio fisico da calore. Lo comunica la Regione. “Il tempo sarà generalmente stabile salvo una modesta instabilità pomeridiana in prossimità dei rilievi, dove saranno possibili locali rovesci o temporali, dei quali non si esclude la forte intensità. Disagio fisico ancora intenso su tutte le aree. Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha confermato l’allerta gialla per disagio fisico da calore su tutto il territorio regionale”.

Prosegue l’ondata di calore a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso, livello 3, per oggi e domani. Oggi la temperatura massima percepita potrà arrivare a 40 gradi, con 26 gradi già alle 8 e 38 gradi alle 14. Anche le rilevazioni del Centro funzionale regionale confermano l’intensità del caldo. Domenica l’Orto Botanico ha registrato una massima di 40,1 gradi, mentre al Giardino di Boboli sono stati misurati 39,9 gradi e alla stazione Firenze Università 38,9. Le minime sono rimaste comprese tra 23,1 e 24,4 gradi. Temperature già elevate anche ieri mattina: alle 9.45 l’Orto Botanico segnava 33,7 gradi e Boboli 31,7, mentre alle 9.55 Firenze Università registrava 31,3 gradi. Mercoledì il quadro comincerà a mostrare un primo segnale di attenuazione nelle ore del mattino, con 22 gradi previsti alle 8, quattro in meno rispetto ai due giorni precedenti. Il caldo resterà però ancora intenso: 37 gradi alle 14 e una massima percepita di 38 gradi, tanto che il livello di allerta resterà rosso.