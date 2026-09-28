Franco Baresi, vandalizzato il murale a Casa Milan: sfregio alla memoria della leggenda

Grave sfregio alla memoria di Franco Baresi, leggenda del Milan recentemente scomparso. Un murale che lo ritrae a Casa Milan è stato vandalizzato con dello spray nelle scorse ore. Lo riferisce il consigliere comunale del Pd Alessandro Giungi postando sui suoi profili social una foto dell’opera rovinata.

Il murale di Baresi vandalizzato a Casa Milan

A denunciarlo sui social è stato il consigliere comunale di Milano Alessandro Giungi che ha postato la foto del danno sui social. “Vandalizzare un murales che ricorda Franco Baresi è un gesto così vile e miserrimo che mi fa provare una profonda pena per l’autore di una simile vergogna“, ha scritto Giungi a corredo della foto.

“Vedere il mio paste-up così danneggiato mi porta un dispiacere enorme“, è stato il commento dell’autore del murales Lucas Streetart, “non per quello che ho realizzato ma per la persona che rappresentava e per tutte le persone che vedendolo si sono emozionate”.

Donadoni: “Non c’è limite alla stupidità”

“Murale di Baresi vandalizzato? Questa notizia mi addolora davvero molto, non c’è limite alla stupidità, alla maleducazione e all’ignoranza. Quando capitano queste situazioni rimango indignato, ma allo stesso tempo ritengo talmente vile e di basso livello queste azioni che sono un male che infarciscono il mondo di oggi e non solo dello sport”. Lo ha detto l’ex attaccante del Milan Roberto Donadoni, ex ct anche della Nazionale, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1 a proposito dell’opera sfregiata a Casa Milan dedicata all’ex capitano recentemente scomparso.

“Oggi la maleducazione la fa da protagonista e dipende anche da noi dare esempi positivi, oggi si guarda troppo alle frivolezze e poco alle cose che contano. Giocatori come Baresi o Mazzola hanno dato un grande esempio e vedere gente fare questi gesti mi fa sorridere per la loro pochezza“, ha aggiunto Donadoni con riferimento anche alle spalle voltate da un gruppo di tifosi della Juve prima del minuto di silenzio per l’ex capitano dell’Inter.