Attentato Ranucci, l'arresto di Valter Lavitola

Valter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di essere il presunto mandante dell’attentato contro Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Nel video il momento del suo arresto, avvenuto a Roma. L’imprenditore è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare, firmata dalla Gip del tribunale della Capitale, Iole Moricca, nell’inchiesta della Procura di Roma sull’attentato avvenuto il 16 ottobre 2025 davanti alla villetta di Ranucci, a Pomezia. Per gli investigatori, Lavitola avrebbe commissionato l’azione ai quattro già arrestati come esecutori materiali. L’ipotesi accusatoria comprende i reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con modalità di tipo mafioso e aggravati dal numero di sodali superiore a cinque. Lavitola aveva respinto le accuse, sostenendo di non essere il mandante.