Investe con l’auto ciclisti dopo una lite, poi torna indietro e li investe di nuovo: 4 feriti

Quattro ciclisti sono stati investiti questa mattina, intorno alle 9.45, a Lanzo Torinese, al termine di una lite per futili motivi con un automobilista. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, alla guida di un’auto, avrebbe investito volontariamente i ciclisti. Quattro le persone rimaste ferite, una delle quali in condizioni più gravi. Subito dopo l’accaduto, il conducente si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’autovettura avrebbe investito volontariamente i ciclisti, per poi tornare indietro e travolgerli nuovamente. I sanitari hanno stabilizzato quattro pazienti, tutti in codice giallo. Nell’incidente hanno riportato diversi traumi e fratture. Uno dei feriti è stato ricoverato in prognosi riservata.