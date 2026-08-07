"La maglia si distrugge con l'acqua", la denuncia social del vigile del fuoco sulla nuova divisa

Una maglia che appena entra in contatto con l’acqua si strappa. E’ quanto mostra una video-denuncia fatta sui social da un vigile del fuoco riguardo a una nuova divisa data in dotazione ai pompieri. Nel filmato si vede che l’indumento, appena viene bagnato, si rompe solo prendendolo in mano, usando pochissima forza. “Ringrazio il collega per la spiegazione assolutamente perfetta. Sono personalmente testimone di quanto sta accadendo. Personalmente, ritengo questo acquisto “scellerato” perché “i Vigili del Fuoco sono, a mio parere, un patrimonio inestimabile e vanno equipaggiati bene””, scrive su Facebook Costantino Saporito, sindacalista della Uil Fp Vigili del fuoco, postando il video girato da un collega.