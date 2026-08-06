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giovedì 6 agosto 2026

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Controlli Gdf nei centri di immersione sui laghi: sanzioni per 90mila euro

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Il servizio navale della Guardia di finanza ha effettuato controlli mirati nei centri di immersione presenti sui laghi Maggiore, di Lugano, di Como, d’Orta, d’Iseo e di Garda e sui tratti dei fiumi Mincio e Po delle province di Mantova e Cremona. I finanzieri hanno verificato nei confronti di 20 centri di immersioni la corretta applicazione delle recenti disposizioni normative introdotte con la Legge 70 del 7 maggio 2026 che ha previsto per la prima volta una disciplina completa dell’attività subacquea a scopo ricreativo, con impatto diretto sulle imprese del settore e sui professionisti che operano come istruttori o guide subacquee. Al termine dei controlli le fiamme gialle hanno riscontrato irregolarità in nove strutture e sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 90mila euro. Le principali violazioni hanno riguardato la mancata manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti, la mancanza delle attrezzature di primo soccorso, l’omissione dell’iscrizione nel registro delle imprese e l’assenza dei titoli abilitativi per lo svolgimento della professione di istruttore subacqueo.