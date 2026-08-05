Milano, 6 auto in fiamme in via Macchi: evacuato un hotel

Un incendio ha coinvolto sei auto all’alba di mercoledì mattina a Milano, in via Mauro Macchi. A scopo preacauzionale sono stati temporaneamente evacuati ospiti e personale di un albergo nelle immediate vicinanze durante le operazioni di soccorso. Non si registrano feriti e le fiamme sono state domate dopo circa due ore mettendo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenute due autopompe e un’autobotte. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio: le fiamme inizialmente hanno interessato un’auto parcheggiata e si sono propagate ad altre cinque macchine in sosta.