Napoli, non ha fratture ma non ci crede e spacca il vetro in un centro radiologico

Un uomo di 72 anni ha spaccato un vetro in un centro radiologico dopo aver scoperto di non avere una frattura al braccio. E’ successo a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

La ricostruzione dei fatti

Il 72enne si è presentato a ritirare gli esami radiografici fatti qualche giorno prima e ha scoperto di non avere una frattura al braccio. Ritenendo che l’esito dovesse essere differente, ha prima chiesto spiegazioni al direttore del centro, l’ha insultato e poi ha minacciato il tecnico radiologo. E prima di andare via ha colpito con un pugno il banco di accettazione, spaccando uno dei vetri che lo coprivano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania che hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato per minacce a personale sanitario e danneggiamento.