Lago di Vico: ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella

I sommozzatori della Polizia di Stato hanno rinvenuto un cadavere nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Il corpo è stato portato sulla battigia. Il riconoscimento ufficiale è previsto per questa sera, ma secondo i primi accertamenti si tratta di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella disperso nelle acque del lago dal 27 giugno scorso.

La vicenda

L’uomo si trovava in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua e non è più riuscito a tornare a bordo. Dopo essere riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene, mentre l’imbarcazione, non ancorata, si sarebbe allontanata. È stata la ministra a lanciare l’allarme.