Genova, 60enne muore durante una biopsia: indagati primario e specializzando

Una donna di 60 anni è morta durante una biopsia svolta all’ospedale San Martino di Genova. La procura ha quindi avviato accertamenti nell’ambito di un fascicolo per omicidio colposo.

Cosa è successo

La paziente doveva svolgere, in day hospital, un prelievo di tessuto in seguito al riscontro di un nodulo polmonare. Accompagnata in ospedale dal marito, dopo una mezz’ora la 60enne avrebbe avuto un malore provocato, secondo le ipotesi, da una vasta emorragia interna. Nonostante i tentativi di soccorso e rianimazione la donna è andata in arresto cardiaco ed è deceduta. Risultano iscritti nel registro degli indagati il primario del reparto e lo specializzando che avrebbe svolto l’esame sotto la supervisione del dirigente. Già disposta l’autopsia sulla vittima per chiarire le cause del decesso ed eventuali anomalie nello svolgimento dell’esame oltre al quadro completo dell’accaduto.