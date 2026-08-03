Crollo a Messina, recuperata la quarta vittima

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una persona dalle macerie dell’edificio crollato a Messina, nella zona di Pistunina, giovedì scorso. Sale così a quattro il bilancio delle vittime. I soccorritori, nel frattempo, sono al lavoro anche per gli altri due dispersi. La palazzina di tre piani è caduta al suolo il 30 luglio a seguito di un’esplosione causata probabilmente da una bombola del gas, come confermato dal sindaco della città Federico Basile, che si era recato sul posto per seguire le operazioni dei pompieri.

I vigili del fuoco di Messina: “Ricerche complesse”

“Continuiamo a scavare per trovare le tre persone che sono ancora disperse. Il lavoro è complesso, tutti i solai si sono adagiati l’uno sull’altro e non ci sono spazi liberi. Abbiamo raggiunto e ispezionato le tre vetture nel garage, al piano zero, con esito negativo”, ha affermato il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio.