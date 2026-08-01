Perugia, fuga di gas in albergo: un morto e una donna gravissima

Un uomo di 54 anni è morto e una donna di 56 anni è rimasta gravemente intossicata in un albergo di via Bonazzi, nel centro storico di Perugia. L’allarme è scattato ieri sera poco dopo le 21.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno trovato l’uomo già privo di vita e la donna in gravissime condizioni. La 56enne è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale dove è ricoverata in gravissime condizioni.

Dai rilievi strumentali sono emerse concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell’edificio. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, all’evacuazione di tutti gli occupanti e allo spegnimento cautelativo degli impianti di riscaldamento a gas. L’intera attività ricettiva è stata sequestrata. Oltre ai Vigili del Fuoco e al 118, sono intervenuti anche i Carabinieri e la Sezione Scientifica per i rilievi di rito, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità nella zona del centro storico. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica e l’origine della fuga di gas.