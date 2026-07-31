Udine, 24 arresti per traffico di droga: al vertice un boss sloveno in carcere

I componenti pubblicavano sui social video ispirati a serie tv su criminali e cantanti trap. La Guardia di Finanza di Udine ha smantellato un’organizzazione di trafficanti di droga, al cui vertice c’era un uomo di nazionalità slovena considerato di forte levatura criminale, attualmente detenuto in carcere all’estero, già noto alle forze dell’ordine per omicidio, per il quale ha già scontato 16 anni, e reati legati al traffico di stupefacenti.

Le Fiamme gialle hanno eseguito nove misure di custodia cautelare in carcere, 14 arresti domiciliari e un obbligo di dimora. Perquisizioni nei confronti di 49 indagati. L’indagine ha fatto luce su un rilevante traffico di stupefacenti in vari comuni delle province di Trieste, Udine e Gorizia. Tra gli indagati anche tre italiani poco più che ventenni, che nel loro ruolo di promotori e organizzatori di ciascun gruppo da loro capeggiato avevano suddiviso il territorio in piazze di smercio che gestivano in maniera autonoma. L’organizzazione smerciava una varietà di sostanze come hashish, marijuana, cocaina, estratti oleosi di cannabis e cocaina rosa. Sequestrati circa 11 kg di hashish, quasi 17 kg di marijuana, oltre 6 kg tra cocaina bianca, rosa e nera, 1,5 kg di sostanze da taglio e droghe sintetiche, materiale vario occorrente per la pesatura e il confezionamento in dosi delle sostanze, telefonini, sim card e 4 scanner anti-intercettazione. Sono stati anche trovati due revolver con cartucce e silenziatori, quattro pistole a salve, numerosi coltelli, due katane, un machete, un taser e una balestra da tiro.