Caldo record, in arrivo il picco: domenica 2 agosto 23 città da bollino rosso

Il caldo record che sta sferzando l’Europa continua anche in Italia. La quarta ondata di calore dell’estate 2026 si avvicina al picco. Se domani (sabato 1 agosto) saranno 19 le città da bollino rosso, domenica (2 agosto) saranno addirittura 23. Lo riferisce il bollettino del ministero della Salute.
Le città da bollino rosso
Da Milano a Firenze fino a Roma, da Napoli a Palermo ecco quali saranno le città con le temperature più elevate nei prossimi giorni.
Sabato
Il massimo livello di allerta sabato riguarderà Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. In arancione Ancora, Bari, Catania, Genova, Palermo e Trieste.
Domenica
Domenica invece a fronteggiare temperature che mettono a rischio la salute saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. In arancione Ancona, Bari e Messina.
Le previsioni per i prossimi giorni
Il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, sabato 1 agosto, e per i successivi quattro giorni secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.
- Sabato 1° agosto: Nord: tempo instabile, caratterizzato nelle ore centrali del giorno dallo sviluppo di un’ampia nuvolosità sui rilievi del Triveneto, in particolare sulle zone alpine e prealpine, associate a rovesci e temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree centro-occidentali. Centro e Sardegna: cielo inizialmente sereno, seguito da un peggioramento temporaneo durante le ore più calde della giornata sulla Toscana e lungo la dorsale appenninica, principalmente tra Lazio e Abruzzo, con piogge e locali temporali; condizioni di tempo stabile e soleggiato sulle zone costiere e in Sardegna. Sud e Sicilia: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con occasionali rovesci pomeridiani lungo il litorale tirrenico e sulla Sicilia orientale; dalla sera un generale e deciso miglioramento. Temperature: minime in calo su Alpi e Liguria, in aumento su coste di Romagna, Marche e Puglia, stabili nel resto del Paese e sulle isole maggiori; massime in calo nel Triveneto, in Liguria, Umbria e Lazio, mentre crescono in Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, sulle regioni adriatiche e in Sardegna; nel resto d’Italia i valori rimangono stabili. Venti: in prevalenza deboli di direzione variabile su tutto il Paese; a regime di brezza lungo le coste; localmente moderati settentrionali su aree ioniche e Sicilia. Mari: mossi, mar Ligure, Tirreno settentrionale, Stretto di Sicilia, mar Ionio e Adriatico meridionale; calmo Adriatico settentrionale, da calmo a poco mossi i restanti bacini.
- Domenica 2 agosto: cielo inizialmente sereno su tutto il Paese, nel primo pomeriggio possibili rovesci al Nord e lungo l’Appennino, dovuti ad un temporaneo aumento della nuvolosità; in serata un generale miglioramento su tutto il Paese.
- Lunedì 3 agosto: una iniziale condizione di bel tempo sarà seguita da un temporaneo peggioramento, con nubi estese e fenomeni sparsi.
- Martedì 4 e mercoledì 5 agosto: iniziali condizioni di cielo sereno, seguito da una intensificazione pomeridiana della nuvolosità con rovesci o temporali al Nord e sull’Appennino centro meridionale, fenomeni analoghi nella giornata di mercoledì.