Caldo record, in arrivo il picco: domenica 2 agosto 23 città da bollino rosso

Il caldo record che sta sferzando l’Europa continua anche in Italia. La quarta ondata di calore dell’estate 2026 si avvicina al picco. Se domani (sabato 1 agosto) saranno 19 le città da bollino rosso, domenica (2 agosto) saranno addirittura 23. Lo riferisce il bollettino del ministero della Salute.

Le città da bollino rosso

Da Milano a Firenze fino a Roma, da Napoli a Palermo ecco quali saranno le città con le temperature più elevate nei prossimi giorni.

Sabato

Il massimo livello di allerta sabato riguarderà Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. In arancione Ancora, Bari, Catania, Genova, Palermo e Trieste.

Domenica

Domenica invece a fronteggiare temperature che mettono a rischio la salute saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. In arancione Ancona, Bari e Messina.

Le previsioni per i prossimi giorni

Il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, sabato 1 agosto, e per i successivi quattro giorni secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.