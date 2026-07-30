No Tav: blindato da forze dell'ordine il presidio di San Giuliano, le immagini del Movimento

È blindato dalle forze dell’ordine il presidio di San Giuliano, a Traduerivi, dove sarebbe in programma il ‘campeggio’ del Festival dell’Alta felicità. Sui propri social, il movimento No Tav spiega che “a pochi minuti dal montaggio del campeggio dei prossimi giorni, un ingente spiegamento di forze dell’ordine si è presentato in tutti i punti di passaggio del campeggio: San Giuliano, Traduerivi e farmacia viva”. La ‘richiesta’ è “a chiunque abbia modo di raggiungerci di venire al presidio di San Giuliano”.