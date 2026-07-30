Milano, fiamme sui binari alla Stazione Garibaldi

Un incendio è divampato sui binari alla Stazione Garibaldi a Milano. Mezzi dei vigili del fuoco intervenuti in prossimità del binario 20 della Stazione Garibaldi .Sul posto cinque mezzi del Comando di Milano.

Verona: incendio sui binari, treni deviati e cancellati

A causa di un incendio in prossimità dei binari sulla linea Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo, registrato all’alba intorno alle 4.10, la circolazione dei treni è sospesa. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sul percorso alternativo tra Padova e Verona, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, fa sapere Trenitalia sul sito. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse con bus per i collegamenti Regionali.