Laboratorio di droga clandestino, due arresti e 23 kg cocaina sequestrati

Due arresti e 23 kg di droga sequestrati. Questo il bilancio di un intervento dei carabinieri di Giussano, in provincia di Monza e Brianza. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni che riferivano di movimenti anomali nei pressi di un’abitazione. I militari hanno quindi avviato un servizio di osservazione e controllo del territorio che ha consentito di individuare i due indagati e di localizzare l’esatto appartamento a loro in uso.

L’accesso eseguito dai carabinieri all’interno dell’abitazione ha permesso di scoprire un ambiente approntato a vero e proprio laboratorio per la lavorazione della droga, dov’è da poco era stata ultimata la preparazione di numerosi panetti destinati alla successiva distribuzione. Sono stati trovati e sottoposti a sequestro 20 panetti, per un peso complessivo di circa 23 kg di cocaina, ulteriore sostanza da taglio, altro materiale stupefacente tuttora in fase di accertamento qualitativo, nonché presse meccaniche e specifica strumentazione tecnica utilizzata per la composizione e il confezionamento delle dosi. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Monza.