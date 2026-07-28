Fiamme a Gardaland, incendio nella zona “Far West”

Paura nel pomeriggio a Gardaland, dove intorno alle 14 si è sviluppato un incendio nell’area scenografica in legno nella zona ‘Far West’.

Il rogo ha lambito le rotaie della montagna russa Raptor, ma l’attrazione non è stata interessata direttamente dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in pochi minuti. Le persone vicine sono state allontanate, ma il parco risulta essere regolarmente aperto. La stessa struttura conferma che non ci sono ospiti o personale del parco rimasti feriti e che le persone sono state fatte allontanare come primo dispositivo di sicurezza. Si cerca di capire quali siano i motivi che hanno determinato lo scoppio del rogo.

Zaia: “Grazie a tutti coloro che hanno gestito l’incendio a Gardaland”

Con un post su Facebook, il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Luca Zaia, ha voluto ringraziare “tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità per la gestione dell’emergenza”.