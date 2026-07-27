Frosinone, bimba di 2 mesi muore in ospedale: la Asl avvia un audit interno

L’Asl di Frosinone ha avviato un audit clinico interno per la “valutazione del percorso assistenziale e alla verifica delle procedure adottate, nell’ambito delle ordinarie attività di monitoraggio e di governo clinico” in merito a una bambina di 2 mesi morta nell’Ospedale Santissima Trinità di Sora. La piccola era stata trasferita nel nosocomio di Sora da un’altra struttura sanitaria dopo aver accusato un malore. La neonata è deceduta purtroppo poco dopo. Sulla vicenda la Procura di Cassino ha aperto una indagine e disposto l’autopsia sul corpo della piccola.

“La Direzione della Asl di Frosinone – si legge in una nota – manifesta il più profondo cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della piccola che ha perso la vita presso l’Ospedale ‘SS. Trinità’ di Sora”. L’Azienda esprime “vicinanza ai professionisti sanitari del polo ospedaliero, che vivono con profondo coinvolgimento professionale e umano questo momento. L’Azienda assicura, inoltre, la più ampia e piena collaborazione con l’Autorità Giudiziaria”, conclude la nota.