Formula 1, Gp Ungheria 2026: trionfo Norris davanti a Verstappen e Antonelli

Trionfo del campione del mondo Lando Norris (McLaren) nel Gp Ungheria 2026 di Formula 1. Weekend perfetto per Norris che dopo la pole position di sabato conquista anche la gara.

Il pilota della McLaren ha tagliato il traguardo davanti a Max Verstappen (Red Bull) e all’attuale leader della classifica piloti Kimi Antonelli (Mercedes). Quarta e quinta le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Norris: “Felice di essere tornato, continuare così”

“Oggi avevo una bellissima macchina da guidare, mi sono sentito in fiducia, è stata una grande gara”. Così Lando Norris, pilota della McLaren, dopo aver vinto il Gran Premio di Ungheria. “Sono felice di essere tornato – ha proseguito – voglio credere che possiamo continuare così. Ci saranno dei momenti in cui soffriremo di più, ma sappiamo che possiamo aggiungere altre gare”.

Verstappen: “Non mi aspettavo il podio, sono contento”

“Oggi non mi aspettavo di salire sul podio. Ho fatto una partenza discreta e sono riuscito a fare il sorpasso dopo la sosta, poi ho cercato di sopravvivere. Abbiamo lavorato duramente per questo, cercando di prendere le giuste decisioni strategiche”. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo il secondo posto nel Gran premio di Ungheria. “Sono molto contento – ha proseguito – ho visto un’opportunità” su Hamilton “e mi sono buttato. Era tutto sotto controllo”.

Gp Ungheria 2026: l’ordine d’arrivo